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Офицерские должности теперь смогут занимать не только офицеры: в Минобороны рассказали о нововведениях

В условиях интенсивного ведения боевых действий значительно повысилась потребность ВСУ в комплектовании должностей младших офицеров

сегодня, 17:45
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украине сержанты без высшего образования, но с боевым опытом смогут занимать офицерские должности. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны полковник Сергей Литовченко.

Офицерские должности теперь смогут занимать не только офицеры: в Минобороны рассказали о нововведениях

ВСУ. Фото из открытых источников

Военный отметил, что в условиях интенсивного ведения боевых действий значительно повысилась потребность ВСУ в комплектовании должностей младших офицеров.


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Литовченко пояснил, что первичные должности младшего офицерского состава комплектуются в первую очередь за счет выпускников высших военных учебных заведений, офицеров запаса, сержантов и старшин, имеющих высшее образование. Но сейчас в Украине война и многие сержанты и старшины, не имея высшего образования, фактически исполняют обязанности офицеров. Они имеют огромный боевой опыт и заслуги, проявили себя в боях не хуже тех военных, которые имеют офицерские звания.

"Именно мотивированный и опытный личный состав позволяет нашему государству одерживать новые победы и освобождать оккупированные территории", — отметил Литовченко.

Отметим, с целью повышения укомплектованности первичных должностей младшего офицерского состава во время действия военного положения, 20 марта Верховная Рада приняла соответствующий закон, который направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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