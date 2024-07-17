Офицер ВСУ: РФ не изменит тактику, несмотря на сумасшедшие потери

Российские захватчики не откажутся от тактики интенсивных штурмов, несмотря на огромные потери, которые они несут.

РФ продолжает наступление, несмотря на большие потери. Фото из открытых источников

Такое мнение высказал в Telegram заместитель командира Отдельной третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По словам военнослужащего, анализируя свои наступательные действия на Харьковском направлении, даже российские захватчики были удивлены масштабами своих потерь.

"Насколько известно, россияне проводят определенные расследования, чтобы привлечь к ответственности командиров, виновных в больших потерях. Некоторых уже не найдешь, потому что они были уничтожены. А в некоторых подразделениях начались кадровые изменения", – сообщил Максим Жорин.

При этом офицер ВСУ заявил, что лично не верит, что даже сменив всех своих командиров, россияне изменят свою тактику.

"Это все равно будет та же история с безумным количеством потерь. И такая же интенсивность штурмов, которую нам придется отбивать", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты на Харьковском направлении продолжают наступательные действия. В частности, они готовят новые подразделения для атак в Волчанске. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала оперативно-тактической группировки "Харьков". "Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 ОМСБр 6А к атакам в Волчанске", — говорится в сообщении. Военные отмечают, что продолжают меры по усилению устойчивости обороны. Вместо этого противник продолжает наносить удары.

