Офицер ВСУ рассказал, как враг сменил тактику боя после Авдеевки

Во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Оккупанты постоянно адаптируются к условиям войны. Фото из открытых источников

"Есть большая разница между боями, которые были в самой Авдеевке и в окрестностях города. Сейчас у россиян поменьше возможностей задействовать авиацию. Артиллерию и fpv-дроны они используют в огромном количестве. Под этим всем залетает бешеное количество пехоты. Иногда наблюдаем, как пешим порядком группы по 40 человек бегут через поле. Иногда противник задействует бронированную технику. Иногда россияне пытаются перевозить десант сверху на танках, БМП и БТР. То есть бывает, что используют технику как усиление, а бывает – как такси. Подъехали, выбросили людей и бегут, чтобы мы не успели подбить", — рассказал офицер ВСУ.

По словам Максима Жорина, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.

"Всю технику мы пытаемся поразить. Об личном составе вообще не говорю. Крайне сложно посчитать, сколько нами ежедневно уничтожается российских оккупантов", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.