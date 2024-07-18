Офицер ВСУ: О переговорах с РФ следует спрашивать у фронтовиков, а не тыловиков

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Марьян Ощановский
В ВСУ критически высказались об опросе, который показал, что 44% не воюющих граждан Украины поддерживают проведение мирных переговоров с Россией.
В ВСУ высказались о готовности договариваться с РФ. Фото из открытых источников
По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, о переговорах с Россией необходимо спрашивать у тех, кто участвует в войне, а не у людей, никак не причастных к боевым действиям.
По словам военнослужащего, если бы спросили, например, участников боевых действий о необходимости договариваться с РФ, результаты были бы совсем другими.
Офицер ВСУ считает, что "мнения населения, далекого от войны, очень изменчивы", поскольку "вчера кто-то ездил с треком "Вова еб*ш", а сегодня носит футболку "уклонист"".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики не откажутся от тактики интенсивных штурмов, несмотря на огромные потери, которые они несут. По словам военнослужащего, анализируя свои наступательные действия на Харьковском направлении, даже российские захватчики были удивлены масштабами своих потерь.
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