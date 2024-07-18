Офицер ВСУ: О переговорах с РФ следует спрашивать у фронтовиков, а не тыловиков

В ВСУ критически высказались об опросе, который показал, что 44% не воюющих граждан Украины поддерживают проведение мирных переговоров с Россией.

В ВСУ высказались о готовности договариваться с РФ. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, о переговорах с Россией необходимо спрашивать у тех, кто участвует в войне, а не у людей, никак не причастных к боевым действиям.

"Вспоминаю недавние опросы, которые показали, какой процент украинцев готов договариваться с врагом. Считаю, что опросы о завершении войны должны проводить, в первую очередь, среди другой категории населения – тех, кто непосредственно эту страну защищает. Нужно, по крайней мере, быть причастным к этому процессу, чтобы размышлять — продолжать нам войну или нет", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам военнослужащего, если бы спросили, например, участников боевых действий о необходимости договариваться с РФ, результаты были бы совсем другими.

Офицер ВСУ считает, что "мнения населения, далекого от войны, очень изменчивы", поскольку "вчера кто-то ездил с треком "Вова еб*ш", а сегодня носит футболку "уклонист"".

"С людьми нужно было работать в информационном поле. Но пока больше успехов в этой области у РФ, которая быстро ориентируется в настроениях и начинает эффективно продвигать свои месседжи на аудиторию. Результаты работы россиян мы видим, в том числе, в подобных опросах", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики не откажутся от тактики интенсивных штурмов, несмотря на огромные потери, которые они несут. По словам военнослужащего, анализируя свои наступательные действия на Харьковском направлении, даже российские захватчики были удивлены масштабами своих потерь.