Офицер ВСУ: Не верю в то, что F-16 коренным образом изменят ситуацию на поле боя

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Ткачик Олеся
Американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты не являются "идеальным оружием", которое может переломить ситуацию на фронте, заявил офицер ВСУ Мирослав Гай.
Украине нужно много снарядов и дронов
При этом он добавил, что F -16 не может быть "панацеей", поскольку пока неизвестно, какой будет их комплектация.
При этом он добавил, что часто партнеры помогали Украине танками и артиллерией, но в армию часто приходило даже не подлежало ремонту.
По убеждению офицера ВСУ, военным нужны дроны и многие снаряды, и ни одна страна в мире не может их изготовить столько, сколько нужно ВСУ.
Также он подчеркнул, что неизвестно также количество бомб, которое может получить Украина в этом году.
Напомним, "Комментарии" писали, что министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 в этом году. Однако не назвала точную дату передачи боевых самолетов для Украины.
Кроме того, как писали "Комментарии", глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал , какая авиация поможет нанести военное поражение РФ.
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