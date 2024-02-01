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Офицер ВСУ: Не верю в то, что F-16 коренным образом изменят ситуацию на поле боя

Ни американские истребители, ни дальнобойные ракеты не смогут коренным образом изменить ситуацию на фронте, об этом в эфире «Эспрессо» заявил офицер ВСУ Мирослав Гай. Он считает, что Украине нужно больше дронов, пишут «Комментарии»

сегодня, 14:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты не являются "идеальным оружием", которое может переломить ситуацию на фронте, заявил офицер ВСУ Мирослав Гай.

Офицер ВСУ: Не верю в то, что F-16 коренным образом изменят ситуацию на поле боя

Украине нужно много снарядов и дронов

"Я не верю в то, что есть идеальное оружие, и не верю в то, что F-16 коренным образом изменят ситуацию на поле боя. Это, конечно, важно, что нам сейчас будут давать дальнобойные ракеты, F-16, но я не верю, что это основная формула успеха, очень сомневаюсь, что нам вот дадут – и все переломится, это комплексная история"
, – заявил Мирослав Гай.

При этом он добавил, что F -16 не может быть "панацеей", поскольку пока неизвестно, какой будет их комплектация.

"Вопрос, чем они оснащены, какое стоит оборудование, какого поколения внутри, какое вооружение они несут, потому что это просто на самом деле платформа, условно говоря, конструктор, на который можно навешивать все что угодно. Мы не знаем, что нам собираются давать",
– заявляет Гай.

При этом он добавил, что часто партнеры помогали Украине танками и артиллерией, но в армию часто приходило даже не подлежало ремонту.

По убеждению офицера ВСУ, военным нужны дроны и многие снаряды, и ни одна страна в мире не может их изготовить столько, сколько нужно ВСУ.

"За год Соединенные Штаты Америки производят 155 калибров столько, сколько мы тратим, условно говоря, за две-три недели"
, – рассказал военный.

Также он подчеркнул, что неизвестно также количество бомб, которое может получить Украина в этом году.

Напомним, "Комментарии" писали, что министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 в этом году. Однако не назвала точную дату передачи боевых самолетов для Украины.

Кроме того, как писали "Комментарии", глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал , какая авиация поможет нанести военное поражение РФ.




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Источник: https://espreso.tv/
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