Офицер назвал потери россиян под Авдеевкой

В ходе наступательных действий на город Авдеевка Донецкой области российские захватчики потеряли более 20 тысяч военнослужащих ранеными и погибшими. Об этом рассказал майор запаса Национальной гвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, передает портал "Комментарии".

Враг продолжает наступать на Авдеевку. Фото из открытых источников

По словам Алексея Гетьмана, минимальные потери оккупантов под Авдеевкой оцениваются в 13 тысяч человек, однако их реальные потери могут быть почти вдвое больше.

"Относительно 13 тысяч ликвидированных оккупантов на подступах к Авдеевке. Уже несколько раз обсуждалась эта цифра, она взята по минимуму. Есть и другие данные, что эта цифра примерно в два раза больше. То есть это может быть 20-25 тысяч убитыми и ранеными", — сказал майор Нацгвардии.

Алексей Гетьман также считает, что российская армия провалила поставленную перед ней задачу захватить Авдеевку до 14 декабря, когда в РФ проходила "прямая линия" с Владимиром Путиным.

"Они провалили первый дедлайн оккупации города. Это был дедлайн, который они установили своей армии, чтобы Путин мог рассказать о успехах на поле боя. Поэтому были массированы "мясные" штурмы со стороны россиян", – рассказал он.

Алексей Гетьман не исключает, что теперь оккупанты поставили задачу завладеть Авдеевкой до 15-17 марта 2024 года, когда в России будут проходить президентские выборы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики вместо обещанной бесплатной медицины оставляют жителей оккупированных украинских территорий без медицинской помощи. На всей временно оккупированной территории зафиксирован дефицит качественного лекарства и современного медицинского оборудования.

