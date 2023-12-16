Офицер назвал потери россиян под Авдеевкой

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Марьян Ощановский
В ходе наступательных действий на город Авдеевка Донецкой области российские захватчики потеряли более 20 тысяч военнослужащих ранеными и погибшими. Об этом рассказал майор запаса Национальной гвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, передает портал "Комментарии".
Враг продолжает наступать на Авдеевку. Фото из открытых источников
По словам Алексея Гетьмана, минимальные потери оккупантов под Авдеевкой оцениваются в 13 тысяч человек, однако их реальные потери могут быть почти вдвое больше.
Алексей Гетьман также считает, что российская армия провалила поставленную перед ней задачу захватить Авдеевку до 14 декабря, когда в РФ проходила "прямая линия" с Владимиром Путиным.
Алексей Гетьман не исключает, что теперь оккупанты поставили задачу завладеть Авдеевкой до 15-17 марта 2024 года, когда в России будут проходить президентские выборы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики вместо обещанной бесплатной медицины оставляют жителей оккупированных украинских территорий без медицинской помощи. На всей временно оккупированной территории зафиксирован дефицит качественного лекарства и современного медицинского оборудования.
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