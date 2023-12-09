Одобряют ли большинство россиян войну с Украиной и хотят ли переговоров: опрос

Поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. Число сторонников "мирных" переговоров выросло до максимума, но только с определёнными нюансами. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса независимого "Левада-центра".

Россияне поддерживают войну. Фото: из открытых источников

В отчете социологов говорится, что в ноябре 2023 года большинство опрошенных (74%) поддерживают войну, не поддерживают — 18% респондентов.

Последние пять месяцев продолжает расти доля опрошенных, считающих, что война против Украины идет успешно. В ноябре этого года так считали 66% респондентов (55% — в июне).

Процент жителей России, которые считают, что следует начать мирные переговоры, повторила максимальные показатели за все время наблюдений — так же, как и в октябре 2022 года (после разгрома российских войск в Харьковской области и объявления о мобилизации) 57% опрошенных завили о необходимости начать переговоры. За продолжение военных действий выступают 36% респондентов.

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 ноября 2023 года среди 1625 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Стоит отметить, что и в предыдущих опросах "Левада-центра" большинство россиян поддерживали действия путинского режима.

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