Одна из стран Африки, вероятно, помогает России с оружием

С самого начала полномасштабного вторжения русская армия использовала значительные запасы своего оружия и ищет новые возможности для их пополнения. В этот раз оружие в РФ может поставлять Южно-Африканская Республика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Россия может получать оружие с Африки. Фото: с открытых источников

Кремль ищет новые возможности для получения оружия. Крупнейшим союзником в этом для России является Иран, поставляющий в РФ дроны-камикадзе. Иран совместно с РФ планирует начать производство беспилотников на территории России. Кроме того, Кремль планирует получить от Ирана еще баллистические ракеты. Также сообщалось, что Северная Корея может отправить в Россию снаряды.

Теперь есть подозрения, что Южно-Африканская Республика может отправить оружие в Российскую Федерацию. Об этом заявляют местные депутаты парламента, настаивающие на пояснениях от руководства правительства.

У южноафриканских чиновников возникли подозрения, когда к военно-морской базе, находящейся в акватории Кейптауна, пришвартовался грузовой корабль из Российской Федерации. Таким образом оппозиция осуждает действия правительства и опасается, что их страна может сотрудничать с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Венгрия скрывает и поддерживает российских агентов. Шпионы, работающие на Россию, получают дипломатическую защиту, ведь являются членами посольства РФ в Будапеште. Интересно, что в Варшаве, Праге и Братиславе таких российских работников всего 20 человек, а в столице Венгрии — 50.

Также "Комментарии" писали об амеркианском офицере, который рассказал, что зима будет смертельной для россиян, ведь они не готовы для участия в такой войне.

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