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Один из союзников тайно выкупил 50 танков Leopard, чтобы передать их Киеву в ближайшее время

Неизвестная страна выкупила у Бельгии большую партию танков для Украины

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", еще раньше в СМИ и соцсети появилась информация о том, что Украина должна получить от партнёров немецкие танки Leopard 1. Есть все основания утверждать, что первая партия вооружения уже на подходе. Но вот о том, кто именно решил поставить такую крупную партию танков Киеву в СМИ не сообщалось.

Один из союзников тайно выкупил 50 танков Leopard, чтобы передать их Киеву в ближайшее время

Танк Leopard 1. Фото: из открытых источников

И вот в нидерландском издании "De Standaard" появилась новость о том, что украинская армия совсем скоро усилится за счет 50 танков Leopard 1. Их купила неизвестная страна у Бельгии. Журналисты отмечают, что скорее всего, это могли быть Нидерланды. Все боевые машины прошли ремонт. Они на ходу и могут быть применены по назначению в любое время. Кроме этого, танки прошли модернизацию, на них установили современное вооружение.


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Издание отмечает, что в понедельник, 7 августа, танки отправили в Украину. 

Leopard 1 — это основной боевой танк Германии. Его начали разрабатывать после Второй мировой войны совместно с Францией, но потом сотрудничество прекратили. Leopard 1 стоит на вооружении 12 стран. Благодаря программе модернизации его до сих пор используют. Кстати,  к 1984 году было выпущено около 4744 единиц Leopard 1. Танк участвовал в Боснийской войне, а также в Войне в Афганистане.

Читайте также на портале "Комментарии" — США официально дали согласие на поставку в Украину первой партии танков Abrams. На территории Украины танки должны быть уже в начале осени. Такое заявление сделал главный закупщик оружия для армии США Даг Буш, пишет "CNN".

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские защитники с начала контрнаступления смогли деоккупировать территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.




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