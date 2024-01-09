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Один из самых мощных взрывов: украинцы удачно попали в российский танк (ВИДЕО)

Вблизи поселка Крынки в Херсонской области украинские военные попали FPV дроном по российскому танку.

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные успешно выполняют свою работу на фронте — постоянно уничтожают оккупантов и тяжелую военную технику. В этот раз силы ВСУ мощно ударили по российскому танку Т-72, а беспилотники зафиксировали большой огненный шар.

Один из самых мощных взрывов: украинцы удачно попали в российский танк (ВИДЕО)

ВСУ ударили FPV дроном по российскому танку Т-72Б3. Фото из открытых источников

Российский танковый экипаж двигался по украинской территории у поселка Крынки Херсонской области, где по нему попал украинский снаряд. Видео с попаданием и взрывом российского танка зафиксировало сразу несколько украинских дронов с разных ракурсов, которые можно увидеть на видео ниже.

Размер взрыва указывает, что у российского танка было большое количество боеприпасов и топлива. Вероятно после попадания FPV дрона, находившийся рядом с российским танком автомобиль также получил значительные повреждения.

Напомним, что российский танк Т-72Б3 – это модернизированный Т-72Б, принятый на вооружение России в 2013 году. Для него характерны новый прицел "Сосна-У" с увеличенным экраном и улучшенной динамической защитой, которая похоже бессильна против FPV дрона. Согласно открытым данным в России более тысячи танков Т-72Б3. С начала полномасштабного вторжения Украина затрофеила не менее 185 танков российского производства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный аналитик и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут раскритиковал отечественную противотанковую разработку отметив, что это "бестолковое расходование государственных средств".

Также "Комментарии" писали, что на фронте зафиксировали первые танки Abrams. Теперь стало известно, на каком направлении используют американские танки.



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