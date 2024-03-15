Одессе необходима современная ПВО: эксперт про обстрел города

В ночь на 15 марта Одесса стала мишенью для ракет, выпущенных из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", что вновь подняло вопрос о критической необходимости укрепления системы противовоздушной обороны города. Военно-политический аналитик Александр Коваленко подчеркивает, что эта атака лишь подтверждает уже известные выводы о недостаточности защитных мероприятий в регионе.

Россия ударила по Одессе "Искандерами"

В прошлом году, когда портовая инфраструктура Одессы оказалась под непрерывным давлением ракетных ударов, эксперты и общественность активно обсуждали потребность в расширении и модернизации системы ПВО, способной перехватывать не только традиционные, но и более современные угрозы, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты.

“В 2023, когда одесская портовая инфраструктура оказалась под массированным ракетным террором россиян, о том, что Одессе нужна ПВО, перехватывающая баллистику и гиперзвук, говорилось регулярно и постоянно", — напомнил он.

23 июля 2023 года стал одним из самых трагических дней для города, когда Одесса подверглась одному из наиболее массированных ракетных обстрелов. В результате этой атаки был разрушен Спасо-Преображенский собор

Ситуацию усугубляет тот факт, что международные обязательства о помощи, включая обещание Италии в августе 2023 года взять на себя восстановление собора, не всегда соответствуют текущим потребностям Одессы в области безопасности. Коваленко критикует такой подход, подчеркивая, что инвестиции в восстановление культурных объектов, хотя и важны, не должны затмевать первоочередную потребность в обеспечении защиты граждан и критической инфраструктуры города от военных угроз.

"Тогда был разрушен российской ракетой Спасо-Преображенский собор, к слову, Московского патриархата. В августе 2023 Италия пообещала, а в феврале 2024 подтвердила намерение принять участие в восстановлении собора… Вместо того, чтобы восстанавливать эту клоаку РПЦ, лучше бы Италия направила эти средства на приобретение для Одессы ЗРК SAMP/T. Но, нет…" — отметил эксперт.





Напомним, что в результате российского ракетного удара по Одессе сначала была подтверждена информация о гибели 8 человек. Однако уже через час подтверждено, что число погибших возросло до 14 человек. Среди них фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь после первого взрыва. Ранения разной степени тяжести получили 46 человек, 7 из которых – спасатели. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщают в ГСЧС, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер.