Очередное странное заявление российского политика в ООН по поставке оружия в Украину

Россия, которая начала войну в Украине и совершает ужасные поступки против мирного населения, пытается убедить мир, что она действительно не виновата. На заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя направил запрос в ООН, чтобы рассмотреть "реальную угрозу" поставок оружия Украине.

Очередное странное заявление российского политика в ООН. Фото из открытых источников

Снабжение украинской армии оружия из западных стран является одной из главных причин серьезных проблем России в войне с Украиной. Благодаря современному оружию Вооруженные силы Украины могли начать контрнаступление в южном и восточном направлениях, а также атаковать цели в Крыму. Подобная ситуация очень беспокоит Владимира Путина, о чем может свидетельствовать и позиция российского представителя в ООН.

Василий Небензя во время очередного обсуждения в Совете Безопасности ООН заявил, что на таких собраниях дискутируют какие-то фантазии и сказки. Потому российский представитель предложил обсудить реальную угрозу международному миру и безопасности и попросил собрать конференцию. Такими угрозами Небензя назвал поставку различных военных вооружений для Украины, а также создание оружия другими государствами.

Российский представитель заявил, что поставка оружия Украине является реальной угрозой, но пропустил мимо внимания и забыл добавить, что именно Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. С тех пор российские ракеты не раз поражали гражданские цели, такие как школы, больницы, детсады и жилые дома. Российские солдаты за время вторжения в Украину совершили множество преступлений, например в Буче, Бородянке или Мариуполе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планирует начать покупать оружие у Северной Кореи.

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