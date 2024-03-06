Очереди на границе с Польшей: сколько грузовиков стоит в очереди

По состоянию на утро более 2300 грузовиков были вынуждены ожидать возможности пересечения границы на территории Польши, создавая значительные очереди и логистические сложности. Эта ситуация охватила ключевые пункты пропуска, включая Ягодин, Угринов, Устилуг, Рава-Русская, Шегини и Краковец, тем самым указывая на масштабность и серьезность проблемы. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.

В очереди на территории Польши заблокировано более 2300 грузовиков

"По состоянию на утро сегодня на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находятся чуть более 2300 грузовиков, ожидающих возможность проезда в сторону Украины", – отметил Андрей Демченко.

По его словам, самые большие очереди фиксируются по направлению пунктов пропуска Краковец и Ягодин.

Эта ситуация имеет не только мгновенные, но и далеко идущие последствия. Во-первых, она влияет на логистику и торговлю между двумя странами, создавая задержки в доставке товаров, что может привести к увеличению стоимости продукции и потере свежести сельскохозяйственных продуктов.

Во-вторых, она создает значительные неудобства для водителей грузовиков, вынужденных тратить часы, а иногда и дни, в ожидании на границе. Это не только снижает их производительность, но и ухудшает условия труда.

Напомним, что польские фермеры продолжают блокаду украинской границы, не пропуская даже военные грузы. При этом опросы демонстрируют, что основными виновниками протестов сами поляки считают Европейскую Комиссию (27,7%) и предыдущее правительство Матеуша Моравецкого (26,9%). Украину обвиняют только 9,8% опрошенных. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что наша страна стала заложницей внутренней политической борьбы поляков. Ситуация, по его словам, вышла за пределы экономики и морали, учитывая, что Украина истекает кровью, сдерживая российскую агрессию. Но воз, к сожалению, и сейчас там. Варшава готова к переговорам только в конце марта, отношения между странами ухудшаются, россияне потирают руки. Как разрубить этот "гордиев узел"? Какие уроки мы должны извлечь из этой ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.