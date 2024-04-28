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Очень тяжелая ситуация: командир из 3-й ОШБр рассказал о большой проблеме на передовой

Раньше большая проблема заключалась в артиллерийских снарядах, в системах ближнего и дальнего поражения, в бронетехнике, отметил Дмитрий Кухарчук.

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Положение на фронте очень тяжелое, существует немалая проблема, заключающаяся в дефиците человеческого ресурса. Об этом сообщил командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

Очень тяжелая ситуация: командир из 3-й ОШБр рассказал о большой проблеме на передовой

Дмитрий Кухарчук (фото из открытых источников)

"Силы обороны Украины ситуацию сдерживают, но действительно ситуация очень тяжелая. Я думаю, что вы сами видите, как обновляется карта DeepState, и видите, какое количество украинских территорий просто уничтожается. Она уничтожается вместе с гражданскими людьми, вместе с военными. Мы стоим, но есть большая проблема", – сказал он во время эфира на телеканале " Мы – Украина ".

Как утверждает военный, если до этого была проблема нехватки артиллерийских снарядов, систем ближнего и дальнего поражения в бронетехнике, то теперь не хватает человеческого ресурса.

"Очень сильно надеюсь, что закон о мобилизации это изменит, но еще нужно подождать, пока он полноценно вступит в действие, и придут новые люди, которые помогут нам сдерживать наступление противника и идти в контрнаступление", — подытожил Дмитрий Кухарчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том , как будет меняться ситуация на фронте в ближайшее время. По данным Института изучения войны (ISW), ряд американских чиновников возобновил обсуждение идеи "заморозить" линии разграничения там, где они есть, объясняя, что последнего масштабного пакета военной помощи Украине от США вряд ли хватит для освобождения всех оккупированных территорий РФ. А издание Financial Times не исключает, что Администрация Джо Байдена может потребовать от Киева результатов на поле боя, чтобы оправдать перед ноябрьскими выборами помощь ВСУ. Ситуация на фронте тем временем ухудшается для нас, что признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, акцентируя внимание также на том, что россияне атакуют объекты энергетической инфраструктуры.



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