Очаги уголовников и коллаборантов, - СБУ о проверенных объектах УПЦ МП

Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ МП, которые находятся в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы силовиков .



Перевірені Службою безпеки святині УПЦ МП виявилися осередком "руського світу"

Во время проверки и осмотров на территории епархий стражи порядка нашли российские паспорта, прокремлевскую литературу, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических организаций "л/днр". Кроме того, установлено, что во время захвата Херсона местный архимандрит – настоятель Успенского собора находился прямо в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов. Перед деоккупацией города священник в сопровождении вражеской армии скрылся в временно оккупированных районах юга Украины.

На территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, угнанных рашистами из почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона. По результатам дальнейшего осмотра церковных помещений найдены пропуски, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации России" и российские паспорта местных священников , которые были получены не их в этом году, во время захвата Херсона рашистами. По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой рашистов . А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с РФ . Эти контакты проверяет СБУ. В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропало. При осмотре помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские учебники, в которых восхваляют кремлевский режим. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Как писали "Комментарии" ранее, правоохранители разоблачили, а суд уже принял решение о противоправных действиях священнослужителя во время военной агрессии РФ. Приспешником врага оказался настоятель храма УПЦ МП в Лисичанске. Он передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.

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