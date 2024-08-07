Обязательная эвакуация в одной из областей Украины: тысячи людей покидают дома

В Сумской области объявлена обязательная эвакуация жителей 23 населенных пунктов в приграничных общинах. Это решение принято из-за обострения ситуации в регионе и постоянных обстрелов со стороны России. В общей сложности планируется эвакуировать около 6 тысяч человек, среди которых 425 детей.

Сумщина под обстрелами: 6 тысяч человек эвакуируют из-за угрозы жизни

Начальник Сумской ОВ Владимир Артюх сообщил, что ситуация в регионе крайне напряженная. Воздушная тревога продолжалась больше суток, однако Вооруженные силы Украины и Силы противовоздушной обороны успешно противостоят вражеским атакам, сбивая даже баллистические ракеты. Большинство взрывов, которые слышат жители Сумщины, – это результат работы ПВО, и такой мощной защиты в регионе еще не было.

"Такого прикрытия еще не было в Сумской области", — сказал он.

Вопрос эвакуации рассматривался на заседании Совета обороны области 7 августа. Несмотря на сложную ситуацию, ВСУ полностью ее контролируют. Впрочем, безопасность мирных жителей остается приоритетом, поэтому было принято решение об эвакуации из наиболее опасных районов.

Ранее "Комментарии" писали, что с начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности — район Волчанска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба операционной зоны ОТГ "Харьков" и подчеркнула — это может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.

При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что продолжающиеся сейчас спад наступательных действий российских войск начнется за полтора — максимум два месяца. Затем украинцам нужно будет выбирать один из вариантов – сидеть и ждать или действовать на опережение.