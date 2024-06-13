Обвиняют в сексуальных домогательствах: Илон Маск попал в новый скандал

Инженеры, уволенные из SpaceX, подали в суд на Илона Маска в штате Калифорния, обвинив его в сексуальных домогательствах и мести, сообщает Bloomberg.

Илон Маск (фото из открытых источников)

"Маск сознательно и целенаправленно создал нежелательную враждебную рабочую среду, основывающуюся на его поведении, когда он показывал на рабочем месте непристойные сексуальные фотографии, мемы и комментарии, унижавшие женщин и/или ЛГБТК сообщество", — сообщили восемь бывших сотрудниц, которые также предоставили иск против компании в Трудовую палату США в среду.

Бывшие сотрудницы рассказали, что подвергались оскорбительным комментариям от коллег, которые имитировали посты Маска из Twitter, что создавало неприятную и враждебную рабочую атмосферу.

После того, как Маск публично высмеял обвинения в неправомерном поведении, сотрудники в 2022 году написали открытое письмо, выражая обеспокоенность поведением и культурой компании. После этого их уволили.

В заявлении говорится, что Маск лично принял решение об их увольнении из-за этих обвинений. Когда сотрудник отдела кадров предложил провести расследование, Маск ответил: "Мне все равно — увольняйте их", говорится в жалобе.

Газета The Wall Street Journal также сообщила об обвинениях в том, что Маск добивался работниц SpaceX, включая бывшую стажерку, с которой у него были сексуальные отношения. Президент компании Гвинн Шотвелл отреагировала, назвав эти обвинения неправдивыми и заявила, что Маск является "одной из самых лучших людей, которых я знаю".

Ранее уволенные работники подавали некоторые из своих исков в Департамент гражданских прав Калифорнии. На этой неделе ведомство выдало им письма о "праве подавать в суд", что открывает путь для судебных тяжб.

"Мы должны использовать все возможные пути для дальнейшего продвижения наших требований, даже если Илон не сможет их выполнить. Даже Илон, со всем его богатством и властью, не избежит ответственности, не правда ли?", — подчеркнул истец Том Молин, работавший над программой Dragon компании SpaceX.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского ответили на страхи Маска, что теперь война в Украине продлится годами