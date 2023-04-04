Обвиняемая вместе с Путиным Международным судом Львова-Белова отреагировала на ордер на арест

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова вместе с Владимиром Путиным получила ордер на арест от Международного уголовного суда по обвинениям в военных преступлениях, касающихся депортации украинских детей. Теперь российская чиновница отреагировала на решение МУС и заявила, что обвинения в ее адрес "ложны и непонятны". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Мария Львова-Белова. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции в Москве Львова-Белова ответила на обвинения МУС. Российская уполномоченная по правам ребенка сказала, что всегда действовала в интересах детей и ему неизведанны случаи, когда ребенка из Украины разводили с его родственниками и усыновляли в России.

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"Уполномоченному президента по правам ребенка непонятно, в чем конкретно состоят обвинения Международного уголовного суда и на чем они основываются. Вызывает удивление использование формулировки "незаконная депортация населения (детей)" в официальном заявлении МУС", — говорится в отдельном заявлении комиссии Львово-Беловой о свою работу, обнародованную перед пресс-конференцией.

Напомним, с 17 марта Международный уголовный суд обвинил Владимира Путина и Марию Львова-Белову в возможных военных преступлениях, касающихся депортации украинских детей. Согласно МУС россияне вывезли сотни детей из детских домов на временно оккупированных территориях и известные случаи об усыновлении этих детей в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на решение Международного суда по выдаче ордера на арест Путина.

Также "Комментарии" писал о том, что в Гааге начался суд над бывшим президентом Косово по делу о военных преступлениях.