Обучение украинских пилотов на F-16 откладывается и в августе: в чем причина

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 затягивается. Дело в том, что Белый дом до сих пор ждет, когда европейские правительства представят окончательный план обучения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Как сообщает "CNN" со ссылкой на официальные лица США, без этого плана Администрация США не может сертифицировать передачу необходимых материалов и оборудования для F-16, включая тренажеры и учебные пособия.

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Также, пока соответствующий план обучения не утвержден, в Пентагоне не могуг принять окончательное решение, отправлять ли американских пилотов для помощи украинским летчикам в обучении. Такой вариант в ведомстве рассматривают.

До сих пор не решен вопрос и о том, какие именно страны предоставят истребители F-16 для обучения, и какие страны потом передадут их Украине.

Отметим, ранее стало известно, что США позволили европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

"Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем способствовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

А, чтобы получить истребители F-16 четвертого поколения, Украина должна подготовить инфраструктуру (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т.д.), заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

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