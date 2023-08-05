logo

BTC/USD

29041.93

ETH/USD

1829.92

LTC/USD

82.16

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Обучение на истребителях F-16: что известно о первой группе пилотов
commentss НОВОСТИ Все новости

Обучение на истребителях F-16: что известно о первой группе пилотов

По информации издания Politico, определена первая группа украинских пилотов для учений на F-16

сегодня, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Определена первая группа из восьми украинских летчиков, которые готовы первыми приступить к тренировкам на западных истребителях F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "Politico".

Обучение на истребителях F-16: что известно о первой группе пилотов

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

По информации издания, восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским, готовы начать обучение на американских истребителях. О дате начала этих учений не сообщается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также утверждается, что 20 пилотов из Украины перед началом тренировок на F-16 пройдут курсы по изучению английского языка в Великобритании уже в этом месяце. Сообщается, что в общей сложности для потенциального участия в учебной программе определено 32 пилота, этого достаточно для двух эскадрилий.

Отмечается, что коалиция из 11 стран НАТО поможет украинцам научиться управлять американским военным самолетом, причем большая часть обучения состоится в Дании и Румынии. Администрация Байдена все еще ожидает официального плана учений от европейских союзников, но официальный представитель США отметил, что Вашингтон "надеется", что он поступит в течение нескольких недель.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в августе точно начнется обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Еще одной важнейшей задачей украинской дипломатии он назвал поставку ВСУ дальнобойного вооружения, особенно ракет ATACMS, получить которые давно пытается Украина. Почему союзники так катастрофически медленно дают нам то, что позволит эффективнее выдавливать российского агрессора с украинской земли? Каковы перспективы получения ВСУ боевых самолетов натовского образца и ракет дальностью более 300 км? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/08/04/eight-ukrainian-pilots-ready-to-train-on-f-16s-00109827
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!