Обучение на истребителях F-16: что известно о первой группе пилотов

Определена первая группа из восьми украинских летчиков, которые готовы первыми приступить к тренировкам на западных истребителях F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "Politico".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

По информации издания, восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским, готовы начать обучение на американских истребителях. О дате начала этих учений не сообщается.

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Также утверждается, что 20 пилотов из Украины перед началом тренировок на F-16 пройдут курсы по изучению английского языка в Великобритании уже в этом месяце. Сообщается, что в общей сложности для потенциального участия в учебной программе определено 32 пилота, этого достаточно для двух эскадрилий.

Отмечается, что коалиция из 11 стран НАТО поможет украинцам научиться управлять американским военным самолетом, причем большая часть обучения состоится в Дании и Румынии. Администрация Байдена все еще ожидает официального плана учений от европейских союзников, но официальный представитель США отметил, что Вашингтон "надеется", что он поступит в течение нескольких недель.

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