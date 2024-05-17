Обстрелы Харькова могут существенно сократиться: теперь все зависит от решения Запада

Украинские защитники могут сократить численность обстрелов Харькова вражеской авиацией, но для этого им нужно разрешение стран Запада на использование западных систем ПВО в воздушном пространстве России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Обстрел Харькова. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что в последние недели российская авиация все чаще атакует Харьков и его окрестности с помощью планерных бомб и различных ракетных ударов, чтобы ослабить украинскую оборону и заставить жителей покинуть город.

В ISW убеждены, что Россия использует свое воздушное пространство как источник нанесения ударов по Харьковской области, поскольку страны Запада запрещают бить своими системами ПВО по целям в пределах государства-агрессора.

"Достаточное покрытие системами противовоздушной обороны в районе Харькова, позволило бы ВСУ сдерживать действия российской авиации. Однако это возможно лишь при условии, что западные партнеры позволят Украине использовать системы перехвата вражеских самолетов в воздушном пространстве России", — говорится в отчете.

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