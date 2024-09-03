Обстрел Полтавы: как российская агрессия усложнила спасательные операции

Российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели 41 человека и около 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Об этом сообщил депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин в эфире телеканала "Киев24".

Обстрел Полтавы: спасатели не могли сразу добраться до раненых

По словам Каплина, все больницы города на данный момент заполнены пострадавшими, а медицинский персонал работает на грани возможностей.

"Все абсолютно больницы забиты ранеными. Все операционные столы заняты, вся армия наших медиков… не жалея себя для того, чтобы спасать каждую жизнь", – указывает он.

Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.

"Тревога прозвучала как раз на момент взрыва. Там был очень короткий период, в течение которого очень трудно было среагировать и добраться до бомбоубежища. Второе, тревога потом возобновлялась несколько раз в течение часа. Таким образом россияне не давали возможности спасать этих людей", — указывает он. .

Депутат подчеркнул, что в результате действий российской армии спасатели были вынуждены неоднократно прерывать свои работы и возвращаться в укрытие из-за угрозы новых ударов.

"Я там был на этой площадке. Непосредственно возле этих событий в эпицентре. Эти люди (спасатели – ред.) были вынуждены бежать в укрытие, прерывать спасательные действия", – резюмировал он.

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