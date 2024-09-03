Обстрел Полтавы: как российская агрессия усложнила спасательные операции

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Черновалова Кристина
Российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели 41 человека и около 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Об этом сообщил депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин в эфире телеканала "Киев24".
Обстрел Полтавы: спасатели не могли сразу добраться до раненых
По словам Каплина, все больницы города на данный момент заполнены пострадавшими, а медицинский персонал работает на грани возможностей.
Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.
Депутат подчеркнул, что в результате действий российской армии спасатели были вынуждены неоднократно прерывать свои работы и возвращаться в укрытие из-за угрозы новых ударов.
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