Обстрел общежития в Харькове: Зеленский отреагировал на преступление РФ и показал кадры с места трагедии (ВИДЕО)

17 августа российские захватчики обстреляли общежитие в Салтовском районе Харькова. Известно, что во время удара погибли 6 человек, еще 16 получили ранения. Президент Владимир Зеленский показал ужасные кадры с места.

Обстрел общежития в Харькове (фото из открытых источников)

Глава государства отметил, что здание разрушено до основания.

"Ракетный удар… По общежитию. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Не простим, отомстим", — написал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из замораживания войны невозможно , но есть еще вариант: Резников рассказал о возможности перемирия. Вариант с "замораживанием" конфликта в Украине, как это было во время горячей фазы войны на Донбассе, повторить не удастся, потому что сейчас идет полномасштабная война на выживание. Но возможен другой вариант, который называется – снижение активности боевых действий. Министр уточнил, что снижение активности боевых действий в Украине может повлиять на сезонность. При этом важно понимать, что современные войны выигрываются за счет выносливости. Побеждает тот, у кого больше ресурсов. Каждой стороне нужно время для восстановления.

откровение Зеленского : почему правда раскрылась именно сейчас.

В интервью изданию The Washington Post (WP) президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой чиновники не предупредили украинцев заранее о фактически неотвратимом вторжении России. Кроме того, в WP вышла статья, в которой сообщается, что Зеленский подозревал, что некоторые лидеры Запада хотели его бегства из Киева после начала российской агрессии (что позволило бы РФ создать в Киеве марионеточное правительство, которое пришло бы к урегулированию ситуации путем переговоров со странами НАТО).



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