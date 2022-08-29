Обстрел Николаева: показали наполнение попавшей в парк российской ракеты (ФОТО)

29 августа российские оккупанты снова обстреляли центр Николаева. В город попало 12 ракет. Хотя их было гораздо больше. От вражеского обстрела погибли 2 человека, еще 24 были ранены. Одна из российских ракет попала прямо в парк в центре города. Городской голова Александр Сенкевич показал, чем была наполнена ракета.

Ракетный обстрел Николаева (фото из открытых источников)

На фото, опубликованном мэром Николаева, видно, что внутри российской ракеты были куски железа.

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, поэтому здесь обошлось без жертв", — написал Сенкевич и показал соответствующее фото.

Также он напомнил, что в результате массированного ракетного обстрела были ранены двадцать четыре человека, а двое погибли.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оккупанты обстреляли центр Николаева. 29 августа российские захватчики снова обстреляли город Николаев. оккупанты в очередной раз били по гражданскому населению. Сначала появилась информация, что от вражеских обстрелов погибли два человека, затем количество пострадавших возросло до 24 человек. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, до Николаева долетело 12 ракет, но на самом деле они были выпущены еще больше.

Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, что происходит на юге Украины и начали ли ВСУ наступать. Украинская армия начала операцию по "формированию" на юге страны, чтобы подготовить поле боя для значительного украинского контрнаступления. Об этом заявили два высокопоставленных американских чиновника. Формирующие операции являются обычной военной практикой перед наступлением и включают в себя нанесение ударов по системам вооружения, командования и управления, складов боеприпасов и других целей, чтобы подготовить поле боя для запланированных наступлений.

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