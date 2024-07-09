Обстрел Киева: стало известно о еще одном погибшем враче

В результате вчерашнего обстрела Киева погибла молодая врач-акушерка Светлана Поплавская. Девушка работала в клинике "Адонис", которая пострадала от атаки. Светлана недавно вернулась из декретного отпуска и успела поработать всего несколько дней.

В результате вражеской атаки погибла врач-акушерка Светлана Поплавская





Светлана Поплавская была известна в Броварах как опытный врач. Она десять лет работала гинекологом, помогая женщинам и детям. Примерно 5 лет назад перешла в клинику Адонис, которая пострадала в результате вчерашнего обстрела. В день атаки она находилась на своем рабочем месте. Врачи боролись за ее жизнь несколько часов, но серьезные травмы не оставили шансов.

Коллеги и друзья Светланы говорят о ней как о светлом и добром человеке, который всегда был готов помочь. Она была не только хорошим врачом, но и замечательной мамой для трех детей. Младшему ребенку Светланы всего два года.

Семье, друзьям и коллегам Светланы тяжело переживать эту потерю. Все, кто знал ее, скорбят и выражают свои соболезнования.

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