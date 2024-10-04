Обстановка на Курщине изменилась: в Раде рассказали, кто теперь имеет преимущество

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Кравцев Сергей
В Курской области идет маневровая война, однако ВСУ сохраняют инициативу на ряде направлений. Как передает портал "Комментарии", об этом эфире канала "Эспресо" рассказал нардеп и секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Парламентарий отметил, что действительно ситуация в Курской области в первые дни прорыва ВСУ и сейчас – две разные вещи.
Политик считает, что и ВСУ, и россияне пытаются создать ситуацию, когда "кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации".
Наглядным примером, говорит Роман Костенко, есть то, что происходит в направлении реки Сейм, где российское командование пытается удерживать свои войска, сооружает понтонные переправы, которые украинские войска разбивают.
Читайте также на портале "Комментарии" — с одной стороны, Украина сумела провести успешную операцию в Курской области и удерживает довольно большую территории РФ под своим контролем. Но есть и другая сторона медали. Киеву приходится платить за этот прорыв потерей важных городов на востоке, а также уничтожением наиболее дорогостоящей западной техники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.
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