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На Западе назвали цену, которую платит Украина за операцию «Курск»

Forbes разложило по полочкам, почему украинское командование сильно рискует, затягивая операцию в Курской области

сегодня, 11:25
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Кравцев Сергей

С одной стороны, Украина сумела провести успешную операцию в Курской области и удерживает довольно большую территории РФ под своим контролем. Но есть и другая сторона медали. Киеву приходится платить за этот прорыв потерей важных городов на востоке, а также уничтожением наиболее дорогостоящей западной техники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

На Западе назвали цену, которую платит Украина за операцию «Курск»

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Автор материала отмечает, в наступлении в Курской области участвует 21-я механизированная бригада, в арсенале которой – наиболее передовые и лучшие западные танки – Strv 122/Leopard 2A6. И, согласно видео из соцсетей, один из этих танков во время боя возле села Веселое был подбит беспилотником или подорвался на мине.

Аналитик подчеркивает, что каждый Strv 122 и Leopard 2A6 драгоценен, ведь Украина получила всего 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии, все в 2023 году. К весне из этих танков осталось около 20, все они принадлежали 21-й механизированной бригаде, и вряд ли ей следует ожидать новых поставок.

"То, что украинские командиры готовы рискнуть своими последними Strv 122 и Leopard 2A6 в Курске, говорит о важности, которую они придают украинскому вторжению в область. Усилия по вторжению обходятся украинцам в уязвимые города и незаменимые транспортные средства. Пока что это цена, которую они готовы заплатить", — подчеркивает аналитик.

Читайте также на портале "Комментарии" — за последние три месяца война в Украине кардинально изменила вектор. Враг не только начал усиленно наступать на Востоке, но и мы устроили неожиданный прорыв в Курской области. Увеличилась ли для нас угроза потери Донбасса? Изменила ли операция сил обороны Украины в Курской области России ситуацию в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




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