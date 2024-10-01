Что изменилось в войне за последние три месяца: помог ли нам «Курск»

В последние три месяца война в Украине кардинально изменила вектор. Враг не только начал усиленно наступать на Востоке, но и мы устроили неожиданный прорыв в Курской области. Увеличилась ли для нас угроза потери Донбасса? Изменила ли операция сил обороны Украины в Курской области России ситуацию в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В России есть контроль над Донецком и его агломерацией

Эксперт и военный Александр Карпьюк в эфире "ТСН" рассказал, что украинские силы на Донетчине испытывают серьезные трудности из-за потери позиций, которые были укреплены годами, и невозможность обустроить новые из-за быстрого движения фронта.

Эксперт признал, что ситуация на фронте вызывает большую обеспокоенность, ведь наших воинов за последние три месяца существенно сдвинули с позиций, которые эволюционно фортифицировались годами на Донецком направлении.

Он пояснил, что новые позиции не удается обустроить должным образом, поскольку "фронт двигается быстрее, чем время их сделать и обеспечить".

По его словам, утрачена возможность размещения военных в таких городах, как Селидово, Покровск, Новогродовка, где раньше находились тысячи военнослужащих.

"Сейчас размещать такие огромные силы и средства, которые находятся в Донецком направлении, очень проблематично", — подчеркнул Карпюк.

Военный также отметил, что у России есть контроль над Донецком и его агломерацией, а Силы обороны не имеют таких возможностей.

"Многие основные логистические дороги уже либо перерезаны, либо под огневым контролем россиян", — добавил он.

Эксперт предупредил о том, что Силы обороны растянуты по линии фронта, и "только для того, чтобы они там выживали, тратятся огромные ресурсы".

Операция в Курской области – это был классический пример оперативного маневра.

Британский эксперт, научный сотрудник эстонского Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр в публикации, размещенной на сайте организации, признал, что операция ВСУ в Курской области России изменила ситуацию в войне, однако Москва должна оказаться на грани поражения, чтобы быть готовой к весомым уступкам.

Курская наступательная операция обнаружила, что война против Украины покинула российскую территорию "опасно незащищенной", отметил эксперт. И напомнил, что за первые две недели ВСУ заняли больше российской территории, чем удалось захватить в Украине в течение января-июля.

По словам Шерра, прорыв на Курщине – "хорошо проведена общевоенная операция… потрясающее применение того, чего явно не хватало в украинском наступлении летом 2023 года: координации артиллерии, дронов, бронетехники, ПВО, пехоты, разведки и спецназовцев".

"Это был классический пример оперативного маневра: смелый удар из-за слабого места на линии противника в тыл, – добавил эксперт. – В конце концов операция была задумана и проведена в условиях почти полной неожиданности".

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