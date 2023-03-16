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Обращение еврокомиссара: Эта страна может увеличить производство боеприпасов для Украины

Еврокомиссар начал свой тур по странам Европы, чтобы найти и увеличить количество боеприпасов для военной помощи Украине.

сегодня, 13:10
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Автор:

Slava Kot

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 15 декабря, что после встречи с представителями болгарского оборонного сектора очень важно увеличить европейскую оборонную продукцию, которая будет отправлена в Украину. Также чиновник добавил, что у Болгарии есть большие возможности в этой сфере. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Тьерри Бретона.

Обращение еврокомиссара: Эта страна может увеличить производство боеприпасов для Украины

Комиссар ЕС Тьерри Бретон. Фото из открытых источников

Болгария стала первой страной из 11, которые планирует посетить Тьерри Бретон, для планов Евросоюза увеличить поставки боеприпасов в Украину. Еврочиновник обратился к правительствам стран ЕС с просьбой быстро увеличить производство.


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"Начинаю мой европейский оборонный промышленный тур в Европе, чтобы оценить и ускорить промышленное наращивание нашей оборонной промышленности ЕС, особенно для крайне необходимых боеприпасов", — написал Бретон в Twitter .

Встреча между комиссаром ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретоном и министром обороны Болгарии Димитаром Стояновым состоялась на крупнейшем болгарском заводе по производству боеприпасов в Сопоте. Также на встрече присутствовала заместитель министра экономики Ирина Штонова, которая сообщила, что завод создал программу по увеличению изготовления снарядов в соответствии со стандартами НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на встрече с министрами обороны Алексей Резников отметил необходимость увеличить количество боеприпасов для поставки в Украину. По мнению руководителя Минобороны, это один из самых больших приоритетов для Украины.

Также "Комментарии" писали, что министр обороны Венгрии назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине.



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Источник: https://mobile.twitter.com/ThierryBreton/status/1636014251138482186
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