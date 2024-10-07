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Обойдется ли Путин без мобилизации: сколько ежегодно хочет набирать контрактников

По сообщению ЦПД, Россия намерена ежегодно набирать в армию 225 тысяч контрактников

сегодня, 10:17
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор хочет ежегодно набирать в армию РФ как минимум 225 тысяч контрактников. Такие планы у путинского режима есть на ближайшие три года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Обойдется ли Путин без мобилизации: сколько ежегодно хочет набирать контрактников

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"По оценкам экспертов, российские власти планируют в ближайшие три года набирать в армию России по меньшей мере 225 тысяч контрактников ежегодно. Деньги в бюджет на единовременные выплаты закладываются до 2027 года", — отметил руководитель ЦПД.

Андрей Коваленко отметил, что этот показатель лучше всего говорит о намерениях РФ не проводить мобилизацию, но сохранять возможности до ведения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство России готовится выделить 90 миллиардов рублей (около миллиарда долларов) на выплаты за подписание военных контрактов в период с 2025 по 2027 годы. Это решение свидетельствует о намерениях Кремля продолжать мобилизационные усилия по поддержке своих военных операций в Украине, пока система мобилизации за деньги остается в действии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Как указывает анализ Института изучения войны, российские власти предлагают 400 тысяч рублей единовременной выплаты за подписание контракта с Министерством обороны, а некоторые региональные правительства повысили эту сумму до миллиона рублей. По текущим расчетам, Кремль планирует привлечь таким образом около 225 тысяч новых военнослужащих в следующие три года. Тем не менее, аналитики считают, что это число может быть переоценено, учитывая постоянно растущие трудности с вербовкой. 




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