Мобилизация за деньги: сколько еще Путин может привлечь военных РФ на войну в Украине

Правительство России готовится выделить 90 миллиардов рублей (около миллиарда долларов) на выплаты за подписание военных контрактов в период с 2025 по 2027 годы. Это решение свидетельствует о намерениях Кремля продолжать мобилизационные усилия по поддержке своих военных операций в Украине, пока система мобилизации за деньги остается в действии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото из открытых источников

Как указывает анализ Института изучения войны, российские власти предлагают 400 тысяч рублей единовременной выплаты за подписание контракта с Министерством обороны, а некоторые региональные правительства повысили эту сумму до миллиона рублей. По текущим расчетам, Кремль планирует привлечь таким образом около 225 тысяч новых военнослужащих в следующие три года. Тем не менее, аналитики считают, что это число может быть переоценено, учитывая постоянно растущие трудности с вербовкой.

"Российские власти выразили обеспокоенность тем, что текущие усилия по вербовке дают все меньшие результаты, а значительное увеличение финансовых стимулов за последние месяцы… было недостаточными для поддержки постоянного формирования новых сил, на которые российские войска возлагаются для поддержки наступательных действий в Украине", — указывает ISW.

Увеличение финансовых стимулов является прямой реакцией на уменьшение результатов вербовочной кампании, которую российские власти пытаются усилить. Однако даже такие меры, как повышение выплат, могут оказаться недостаточными для удовлетворения потребностей новобранцев, учитывая текущую ситуацию.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что, хотя Россия вкладывает значительные ресурсы в вербовку, существуют долгосрочные ограничения, которые невозможно преодолеть только финансовыми стимулами. Кампания мобилизации за деньги, которую продвигает Кремль, позволяет Кремлю избежать объявления еще одного масштабного призыва резервистов. Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пока сохраняет интенсивность боевых действий в Украине, считая это стратегически важным, однако неизвестно, решится ли Кремль на новый раунд мобилизации, если столкнется с подобным кризисом, как осенью 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики Института изучения войны проанализировали последствия захвата Угледара российскими силами и объяснили, какие действия ожидать на этом направлении фронта.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который назвал следующую неделю исторической для окончания войны в Украине.

