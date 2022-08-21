Обновлены сигналы воздушной тревоги: как они теперь звучат

В ведомстве сообщили, что некоторые общины вводят и другие сигналы, в частности, о химической и радиационной угрозе. Отдельный сигнал будет установлен, чтобы уведомить население о начале эвакуации из населенного пункта.

Из-за ядерного шантажа РФ в Украине создали несколько сигналов тревоги, которые будут извещать о различных видах угрозы. Кроме уже хорошо знакомого звука прибавятся и другие сигналы. О новых сигналах воздушной тревоги сообщают в Центре противодействия дезинформации.

В ведомстве также рассказали, как распознать новые сигналы тревоги, в частности: сигнал химической опасности – звук церковных колоколов, радиационная опасность – это звон в набат, эвакуация из города – гудок поезда.

После получения уведомления следует включить местное радио или телевидение, чтобы получить информацию о дальнейшей информации.

В ведомстве напоминают, что во время воздушной тревоги звучит не менее 30-секундный длинный непрерывный сигнал сирены. Кроме того, украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пройти в укрытие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что каких "сюрпризов" ждать во время Дня независимости . Штурма Киева или наступления россиян в День Независимости Украины не будет. Однако у армии РФ есть ракеты, авиабомбы и другие "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения, заявил в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин. Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко заявил, что за время пребывания у власти в России, начиная от службы ФСБ и президентства, Путин показал, что для него нет границ и "красных линий". Он готов идти на какие-либо преступления. И дать здесь неважно.