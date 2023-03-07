Обмен пленными: Украина вернула 130 наших людей

Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными, в результате которого удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Україна повернула своїх людей

"Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, Государственная специальная служба транспорта. Среди них — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — из "Азовстали", — написал Андрей Ермак. — Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара — всего 35 человек из Донецкого направления. Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения. Как говорит Президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем. Я горжусь всей командой, которая долго и напряженно работала над этим обменом. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за отличную работу. Невероятные ощущения, когда наши дома".

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Военное ведомство РФ заявило, что оно во время обмена вернуло в Россию 90 военнослужащих.

Напомним, что накануне стало известно о жестоком убийстве рашистами безоружного украинского военнопленного. Украинский журналист Юрий Бутусов назвал одно имя погибшего, Минобороны Украины другое.

Обстоятельства последнего боя погибшего под Бахмутом, по версии Юрия Бутусова, поражают:

"30 декабря с самого утра рота огневой поддержки, в которой Александр Мациевский занимал должность снайпера, заняла позиции в районе города Соледар Донецкой области. Они должны были выйти на линию столкновения, закрепиться и удержать лесопосадку, чтобы прикрыть направление, на котором уже не было наших войск .Враг был близко, но информации где находился противник у подразделения не было, нужно было действовать быстро, чтобы спасти наши войска в Соледаре.Поскольку наших сил было мало, а фронт надо было контролировать широкий, взвод Мациевского получил ряд отдельных позиций в кустарнике, которые не разрешали визуальное наблюдение одна за другой.На крайнем фланге на позицию было размещено 5 бойцов, вместе с Александром Мациевским... Собратья уверены, что Мациевский сделал все должное, он не сдавался, а был захвачен внезапно, не имея возможности вести бой. Это могло произойти из-за сложной обстановки встречного боя, поскольку враг уже фактически достиг наших позиций, их могли обойти с тыла или с фланга".

