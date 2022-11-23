Обмен пленными. Домой вернулись те, кто попал в плен в первые дни (ВИДЕО)

Украина осуществила обмен военнопленными, в результате домой смогли вернуться 36 украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Возвращение украинских пленников. Фото: Telegram-канал Андрея Ермака

Из 36 украинских пленных 35 военных и один гражданский. Среди военных присутствовали воины, защищавшие Мариуполь и находившиеся на "Азовстали". Также удалось вернуть бойцов национальной гвардии, попавших в плен еще в первые дни вторжения на Запорожскую АЭС.

Всего с помощью работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными уволили 4 воина из ВМС, 8 пограничников и 22 бойца нацгвардии. 36-м уволенным оказался гражданский. Ермак отмечает, что у уволенного была ампутированная нога.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обещает не останавливаться на этом.

"Мы вернем всех", – пишет Ермак.

Просмотреть видео с возвращением украинских пленных можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ показала, как обмен 215 находившихся в плену украинских военных. Часть из них защищала Мариуполь.

Также "Комментарии" писали о российском военном, попавшем в украинский плен в первые дни войны. Видео с бурятом приобрело большую популярность. Через несколько недель украинские власти смогли его обменять на своих военных. В начале октября стало известно, что этот самый бурят снова пошел на войну против Украины. Второго шанса российский военный Натан Касаткин не получил. В социальных сетях опубликовали сообщения о гибели буря, ушедшего во второй раз на фронт.

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