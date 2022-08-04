Обломки от ракет и разрушенные помещения: показали последствия обстрела Николаева (ФОТО, ВИДЕО)

4 августа российские захватчики утром снова обстреляли город Николаев. В результате удара повреждены десять частных домов, три многоэтажки, офисное здание. Последствия обстрела показал городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале и ГСЧС Украины .

Последствия обстрела Николаева (фото из открытых источников)

" В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, которую значительно повредило при обстреле. Только в центре города повреждено более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание. У них выбиты окна, двери, побита крыша и поврежденное имущество", — рассказал мэр.

Также чиновник рассказал, что утром в город на место обстрела вышли работать коммунальщики. Они расчищали тротуары, проезжую часть от ракетных обломков и прочего мусора. Кроме того, они заделывали ямы на дороге, оставшиеся от попадания ракет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты ударили по остановке в Торецке . Российские захватчики попали в остановку общественного транспорта в Торецке Донецкой области. На тот момент уже подтверждена гибель не менее 8 человек. Также четыре человека ранены. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава ОВА Павел Кириленко. Он добавил, по той информации, которая есть сейчас, россияне стреляли из артиллерии. Один из снарядов прицельно лег по остановке общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. По словам главы Донецкой области, оккупанты повредили церковь и ранили священника, повредили окружающие многоэтажки. Глава ОВА призывает жителей области не терять драгоценное время и эвакуироваться.

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