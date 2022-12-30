Об этом Мэлони говорила с Зеленским. В Италии есть предложение для Украины

Глава Совета министров Италии Джорджия Мэлони сообщила, что говорила с президентом Украины Владимиром Зеленским и готова предложить и стать гарантом мирного соглашения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание Aska News.

Лидер Италии Джорджа Мэлони. Фото из открытых источников

Лидер Италии Джорджа Мэлони выразила свою солидарность и добавила, что ее страна готова продолжать поддерживать Украину. После разговора с Владимиром Зеленским она подчеркнула, что "Италия готова гарантировать" мирное соглашение между Россией и Украиной.

"Верю и надеюсь, что рано или поздно российские власти осознают, какую огромную ошибку они совершают", — сказала Мэлони о нападении России на Украину.

Мэлони сообщила на пресс-конференции, что Италия "будет защищать Украину и международное право, суверенитет и свободу народа". Также лидер Италии анонсировала, что готова совершить визит в Украину на годовщину нападения России, то есть 24 февраля.

"Я думаю поехать в Киев к годовщине российского вторжения 24 февраля, потому что считаю, что это дата, чтобы сделать что-то на уровне инициативы для мира", — сообщила глава Совета министров Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, когда Украина будет готова предложить мирные переговоры для Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства обороны Италии, который сообщил, в какой ситуации Российская Федерация во главе с Путиным готова применить ядерное оружие. Политик отмечает, что для ЕС это немыслимо, но Путин может применить оружие в случае, когда будет пройдена точка невозврата.

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