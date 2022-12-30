logo

BTC/USD

16510.10

ETH/USD

1192.98

LTC/USD

66.75

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Об этом Мэлони говорила с Зеленским. В Италии есть предложение для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Об этом Мэлони говорила с Зеленским. В Италии есть предложение для Украины

Джоржия Мэлони планирует приехать в Украину на годовщину российского нападения, а также рассказала о предложении Италии для Украины.

сегодня, 14:24
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Глава Совета министров Италии Джорджия Мэлони сообщила, что говорила с президентом Украины Владимиром Зеленским и готова предложить и стать гарантом мирного соглашения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание Aska News.

Об этом Мэлони говорила с Зеленским. В Италии есть предложение для Украины

Лидер Италии Джорджа Мэлони. Фото из открытых источников

Лидер Италии Джорджа Мэлони выразила свою солидарность и добавила, что ее страна готова продолжать поддерживать Украину. После разговора с Владимиром Зеленским она подчеркнула, что "Италия готова гарантировать" мирное соглашение между Россией и Украиной.

"Верю и надеюсь, что рано или поздно российские власти осознают, какую огромную ошибку они совершают", — сказала Мэлони о нападении России на Украину.

Мэлони сообщила на пресс-конференции, что Италия "будет защищать Украину и международное право, суверенитет и свободу народа". Также лидер Италии анонсировала, что готова совершить визит в Украину на годовщину нападения России, то есть 24 февраля.

"Я думаю поехать в Киев к годовщине российского вторжения 24 февраля, потому что считаю, что это дата, чтобы сделать что-то на уровне инициативы для мира", — сообщила глава Совета министров Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, когда Украина будет готова предложить мирные переговоры для Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства обороны Италии, который сообщил, в какой ситуации Российская Федерация во главе с Путиным готова применить ядерное оружие. Политик отмечает, что для ЕС это немыслимо, но Путин может применить оружие в случае, когда будет пройдена точка невозврата.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.askanews.it/esteri/2022/12/29/meloni-penso-di-andare-a-kiev-prima-del-24-febbraio-top10_20221229_141217/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!