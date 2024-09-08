О стабилизации фронта речь не идет: откуда немедленно нужно отводить войска

На Покровском операционном направлении враг завершает реализацию своего замысла относительно флангового охвата и ликвидации плацдрама ВСУ восточнее реки Волча в районе Невельского силами смежных флангов УВ "Центр" и "Юг", отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Война в Украине

"Похоже, что командование ВСУ не может этому помешать. Более того, решение об уходе войск на рубеж Горняк – Кураховка также им пока не принято. Я пока не понимаю, на что они надеются", — отметил Машовец.

По его информации, передовые подразделения противника с севера уже вклинились в село Украинское (на восточной и юго-восточной окраине), взяли под контроль северную часть Галицыновки и продвинулись к северо-восточной окраине Горняка.

В свою очередь, говорит военный обозреватель, с юга передовые подразделения "Юг" пересекли реку Лозовая севернее Красногоровки, и довольно существенно продвинулись вдоль южного берега реки по направлению Красногоровка — Александрополь.

"Не мне объяснять, что будет дальше, если снова будут промедления с приказом на выход передовых подразделений, по крайней мере, за реку Волча... Удержать рубеж Желанное Первое — Желанное Второе (если тамошнее украинское командование надеется на это) тоже не получится. Противник уже находится на западном (противоположном) берегу Волчьей и к тому же активно продвигается вдоль нее в южном направлении (Даниловка — Горняк)", — отметил Машовец.

По его мнению, ситуацию может спасти надежное и гарантированное удерживание ВСУ рубежа Горняк – Кураховка.

"Но что-то не похоже на то, что в нынешних условиях ВСУ на это способны. Поэтому, на месте наших вождей, которые уже поспешили заявить о какой-то "стабилизации" на Покровском направлении, я бы не делал таких громких и очевидно поспешных заявлений и выводов", — подчеркнул эксперт.

По его словам, действительно есть определенные признаки того, что противнику все эти продвижения и "прорывы" даются нелегко и он вынужден уже перейти к очередному "перераспределению" своих сил и средств вдоль всей полосы наступления. Но, подчеркивает эксперт, никакой "стабилизации" или "остановки" в действиях противника пока не наблюдается.

Машовец добавил, что "приторможение" на Покровском направлении объясняется исключительно тем, что оккупанты сконцентрировали основные усилия чуть южнее – в сторону Селидово и на ликвидацию нашего плацдарма на реке Волча в районе Невельского.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные потеряли село Невельское.



