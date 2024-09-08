О стабилизации фронта речь не идет: откуда немедленно нужно отводить войска

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Ткачик Олеся
На Покровском операционном направлении враг завершает реализацию своего замысла относительно флангового охвата и ликвидации плацдрама ВСУ восточнее реки Волча в районе Невельского силами смежных флангов УВ "Центр" и "Юг", отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Война в Украине
По его информации, передовые подразделения противника с севера уже вклинились в село Украинское (на восточной и юго-восточной окраине), взяли под контроль северную часть Галицыновки и продвинулись к северо-восточной окраине Горняка.
В свою очередь, говорит военный обозреватель, с юга передовые подразделения "Юг" пересекли реку Лозовая севернее Красногоровки, и довольно существенно продвинулись вдоль южного берега реки по направлению Красногоровка — Александрополь.
По его мнению, ситуацию может спасти надежное и гарантированное удерживание ВСУ рубежа Горняк – Кураховка.
По его словам, действительно есть определенные признаки того, что противнику все эти продвижения и "прорывы" даются нелегко и он вынужден уже перейти к очередному "перераспределению" своих сил и средств вдоль всей полосы наступления. Но, подчеркивает эксперт, никакой "стабилизации" или "остановки" в действиях противника пока не наблюдается.
Машовец добавил, что "приторможение" на Покровском направлении объясняется исключительно тем, что оккупанты сконцентрировали основные усилия чуть южнее – в сторону Селидово и на ликвидацию нашего плацдарма на реке Волча в районе Невельского.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные потеряли село Невельское.
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