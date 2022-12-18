О поставках России нового оружия из Ирана рассказали в ГУР

Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 благодаря новой партии, но использует их более бережно . Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире Телемарафона, пишут "Комментарии". Новая партия меньше первой.



Противник получил очередную партию оружия

Российские военные боятся уязвимости своих позиций во временно оккупированном Крыму и потому перенесли места пусков иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарский край РФ.

"Да это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "Шахедов" очевидно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, при массированных террористических ракетных ударах Shahed-136 не использовались. Использовались все другие средства, все ракетное вооружение", – отмечает представитель ГУР МО Украины.

Что касается баллистических ракет иранского производства, военный добавил, что разведке известно о предварительных договоренностях РФ с Ираном и чрезвычайных стараниях, которые страна-агрессорка прилагает, чтобы получить эти ракеты. Однако, по данным ГУР МО Украины, по состоянию на данный момент Россия их еще не получила.

"Вероятность существует. И сегодня отслеживается информация и прилагаются усилия, чтобы этот сценарий не был реализован. Но такая угроза есть", — подчеркнул он.

Как ранее писали "Комментарии", в начале поставок Ираном своих дронов в Россию страна-агрессор активно применяла данные беспилотники в Украине, массированно нанося удары по критической инфраструктуре в Украине. Затем атаки с применением дронов на время прекратились. Российские войска могли держать иранские дроны для нанесения "закрепляющих ударов" по украинской инфраструктуре. Поэтому, когда враг не атакует определенным оружием, не стоит думать, что оно кончилось. Читайте на портале "Комментарии" — Россия готовится ко второй волне мобилизации. Решится ли Кремль пойти на такие меры? Какие могут быть последствия внутри РФ? С этими вопросами обратились к экспертам.





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