О Patriot и SAMP-T можно забыть: озвучено тревожное заявление о противодействии смертельному оружию РФ

Удар российской ракеты типа "Орешник" по Львову, не имевший ни стратегической ценности, ни значительных последствий, снова обострил дискуссию о возможностях украинской противовоздушной обороны. Речь идет, прежде всего, об эффективности комплексов Patriot и SAMP - T против подобных угроз, отмечает Defence Express.

Официальная позиция остается неизменной: Украина сейчас не владеет системами, способными перехватывать баллистические ракеты средней или межконтинентальной дальности. Об этом еще в начале 2025 года заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, и с тех пор ситуация не претерпела изменений.

Следует отметить, что ограничения Patriot и SAMP - T не являются их недостатком. Эти зенитные ракетные комплексы проектировались для борьбы с тактическими и оперативно-тактическими целями. Именно поэтому Patriot в версии PAC - 3 успешно уничтожает ракеты типа Искандер и Кинжал, но не рассчитан на перехват боевых блоков ракет средней дальности. Это вопрос физики полета и класса угроз, а не технологической отсталости.

Основная сложность поражения "Орешника" состоит в его конструкции. Ракета оснащена раздельной боевой частью с несколькими блоками индивидуальной наводки, которые после отделения движутся по разным траекториям вместе с ложными целями. Перехватить такую ракету можно только к моменту разделения – на высотах более 100 километров, фактически в экзоатмосферном пространстве.

После этого для поражения требуются системы стратегической ПРО. В мире таких немного: американская SM - 3 в составе Aegis, Ground - Based Interceptor в США, израильская Arrow - 3, а также THAAD, способный работать на грани атмосферы и космоса, но имеет ограниченную зону действия и определенные технические ограничения.

