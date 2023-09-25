О готовности быть посредником между Украиной и РФ заявила еще одна страна

Саудовская Аравия готова продолжать прилагать посреднические усилия для достижения мирного урегулирования российской агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет "Укринформ".

Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство в очередной раз призывает к прекращению этого кризиса, ограничению его негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире. Королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, уважении к принципам международного права и стремлении к сохранению безопасности и интересов всех", — отметил он.

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Фархан Аль Сауд указал на то, что руководство Саудовской Аравии оказывает поддержку международным усилиям, направленную на установление мира. В частности, Королевство предоставило "свои добрые услуги" с целью освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств, который прошел в Джидде.

"Кроме того, в начале августа прошлого года Королевство принимало встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций, и Королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", — сказал принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

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