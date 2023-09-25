О готовности быть посредником между Украиной и РФ заявила еще одна страна

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Саудовская Аравия готова продолжать прилагать посреднические усилия для достижения мирного урегулирования российской агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет "Укринформ".
Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Фархан Аль Сауд указал на то, что руководство Саудовской Аравии оказывает поддержку международным усилиям, направленную на установление мира. В частности, Королевство предоставило "свои добрые услуги" с целью освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств, который прошел в Джидде.
Читайте также на портале "Комментарии" — как реагировать Украине на призывы начать переговоры – на что надеется Путин.
Обсуждения
Новости