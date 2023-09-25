logo

BTC/USD

26046.55

ETH/USD

1570.09

LTC/USD

64.14

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией О готовности быть посредником между Украиной и РФ заявила еще одна страна
commentss НОВОСТИ Все новости

О готовности быть посредником между Украиной и РФ заявила еще одна страна

Во время выступления в ООН глава МИД Саудовской Аравии заявил, что Королевство оказывает поддержку международным усилиям, направленную на установление мира

сегодня, 11:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Саудовская Аравия готова продолжать прилагать посреднические усилия для достижения мирного урегулирования российской агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет "Укринформ".

О готовности быть посредником между Украиной и РФ заявила еще одна страна

Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство в очередной раз призывает к прекращению этого кризиса, ограничению его негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире. Королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, уважении к принципам международного права и стремлении к сохранению безопасности и интересов всех", — отметил он.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Фархан Аль Сауд указал на то, что руководство Саудовской Аравии оказывает поддержку международным усилиям, направленную на установление мира. В частности, Королевство предоставило "свои добрые услуги" с целью освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств, который прошел в Джидде.

"Кроме того, в начале августа прошлого года Королевство принимало встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций, и Королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", — сказал принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

Читайте также на портале "Комментарии" — как реагировать Украине на призывы начать переговоры – на что надеется Путин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3765454-saudivska-aravia-v-oon-zaavila-pro-gotovnist-buti-poserednikom-miz-rf-ta-ukrainou.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!