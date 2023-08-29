О чем Залужный мог говорить с командованием НАТО – связаны ли с этим успехи на фронте

В середине августа главком ВСУ Валерий Залужный встретился в "секретном месте" на польско-украинской границе с высокопоставленными военными НАТО. Почему эта информация появилась в СМИ лишь спустя 10 дней после самой встречи? Что на ней могло обсуждаться, раз о самом факте таки встало известно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

То, о чем Украина говорила с партнерами, уже нам поступает

Военный аналитик Алексей Гетман в эфире телеканала FREEDOM высказал мнение, что Валерий Залужный находится на постоянной связи с высшим военным командованием НАТО. Это ни для кого не секрет и не новость. Если же говорить о главных темах, которые могли подыматься на встрече, то они касались поставок дальнобойных ракет Украине и создания военно-морского флота.

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"Думаю, что речь шла, конечно, о ракетах, которые нам необходимы. Возможно, речь шла о совместном производстве ракет. Как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, у нас уже есть новые ракеты достаточно дальнобойные. Поэтому может быть разговор о том, чтобы нам предоставляли какие-то комплектующие, чтобы мы здесь на месте могли дорабатывать наши ракеты", — прокомментировал эксперт.

Он добавил, Киев дал гарантии западным партнёрам, что дальнобойные ракеты, которые предоставляют союзники не будут залетать на территорию РФ, но при этом никто же не обещал, что ракеты украинского производства с часть комплектующих Запада не будут залетать на территорию РФ.

Мы вышли на вторую линию обороны – начинается процесс ее прорыва с расширением плацдарма

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "24 канала" заявил, что в сети многие стали связывать успехи на фронте. В частности, освобождение Работино, со встречей Залужного с высшим командованием НАТО. Мол состоялась встреча и сразу же есть успех на юге.

Александр Коваленко считает, что ошибочно связывать эти два события как причину и следствие.

"Работино была бы освобождено в любом случае. Мы наблюдали, как расширялись фланги", – заявил Коваленко.

По его словам, когда началось наступление Сил обороны в начале июня, тактика заключалась в разведке боем в первой линии обороны – в полосе обеспечения. После этого начался процесс подрыва и расширения плацдарма на отдельных участках полосы снабжения.

"Сколько раз Залужный, Буданов должны встретиться с американскими коллегами, чтобы менялась эта тактика в течение следующих месяцев? Мы понимаем, что это исключительно конспирология", – подытожил эксперт.

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