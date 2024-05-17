О чем свидетельствует заявление Путина об отсутствии планов по захвату Харькова

Когда кремлевский диктатор Владимир Путин говорит, что у России нет планов оккупировать Харьков сейчас, это значит, что такие планы точно есть, считает Алексей Копытько. Просто, подчеркивает он, пока нет условий, и в этом заслуга украинских военных и гражданских, которые себя максимально адекватно ведут, несмотря на усиливающееся давление и ежедневные жертвы.

Харьков

В то же время, по словам эксперта, когда госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что Украина сама определяет цели в ходе ведения войны, это означает, что должно выглядеть так, будто Украина сама решила не наносить удары по территории России.

"Действительно, с чего бы? Когда добрые люди утверждают, что США нам ничего не запрещали, так это правда! Не запрещали, просто говорят, что вы сами приняли такое решение. Всё взвесили, подумали и приняли. Молодцы какие! Со временем контекст может поменяться и появится возможность "передумать", - отметил политолог.

По его словам, в полосе от Брянска до Белгорода находится порядка 53-55 тыс. российских солдат, большая часть – в Белгородской области. Они способны решать ограниченные задачи.

"А теперь представьте, что через время в районе Белгорода гипотетически накопится 150 тыс. человек. Которых будет позволено по-настоящему встречать только на территории Украины. Каковы последствия? Опять будете воодушевлять речами о поддержке столько, сколько потребуется? Будет возможность превентивно использовать все имеющиеся средства? Или будем измерять, достаточно ли у нас для этого демократии? Хорошо – пусть не все, без самых дальнобойных. Но мешать сосредотачиваться в 50-70 км от границы – это уже большой плюс", — подчеркнул Копытько.

По его словам, западных военных агитировать необходимости нет – они не хуже нас всё понимают, а вот западных политиков – ещё как.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что западные СМИ сообщили, что Россия накапливала свои войска на границе с Харьковской областью, и в Украине это видели. При этом, отмечают журналисты, их скопление можно было уничтожить американским оружием, но Штаты не разрешают его использовать для нанесения ударов по территории РФ, таким образом, российские военные чувствовали себя в полной безопасности.



