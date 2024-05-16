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Западные журналисты рассказали, почему Силы обороны не сумели остановить прорыв РФ в Харьковской области

Несколько факторов привели к тому, что Украина не смогла остановить наступление РФ в Харьковские области, отмечает издание Spiegel. Одной из причин является запрет США использовать их оружие для ударов по территории России

сегодня, 18:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Западные журналисты назвали причины, почему российские террористические войска провели успешное наступление в Харьковской области. По их словам, Киев знал о том, что наступление готовится, поэтому его успех не в неожиданности.

Западные журналисты рассказали, почему Силы обороны не сумели остановить прорыв РФ в Харьковской области

Война в Украине

По информации Spiegel, Украина видела, что Россия накапливает войска и технику на границе, однако ничего не могла сделать, ведь Соединенные Штаты запретили использовать их оружие для нанесения ударов по территории РФ. Издание подчеркнуло, что с ракетными HIMARS Силы обороны могли остановить врага до начала атаки. Но поскольку оккупанты были размещены за пределами украинской территории, они были в безопасности, подчеркивает Spiegel.

Кроме того, издание обратило внимание на проблемы с линиями обороны. Журналисты говорят, что таких линий должно быть три. Более того, для их возведения, по словам чиновников, было выделено около 800 миллионов евро. Однако некоторые военные утверждают, что никто не строил первую линию обороны Харьковской области.

Известно, что первая линия обороны находится на расстоянии от 1,5 до 5 или 6 км от границы, поэтому о бетонировании не может быть и речи. Кроме того, как утверждают сами военные, критически не хватает и мин для охраны границ.

Кроме того, издание отмечает, что в настоящее время Украине хватает военных для того, чтобы защищать первую линию обороны, однако критически не хватает подразделений, которые могут быть размещены за ними. Поэтому немецкие эксперты считают, что проломы в обороне сложнее ликвидировать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский намекнул на то, что россияне сумели добиться успеха в Харьковской области через Соединенные Штаты, а также задержку с поставкой вооружения.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/charkiw-warum-die-ukraine-russlands-vorstoss-nicht-verhindern-konnte-a-47780387-7d8a-413c-ada7-19f69c3fcd95
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