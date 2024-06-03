О чем свидетельствует намерение РФ мобилизовать 300 тысяч военных: в чем хорошая новость

В террористической России планируют мобилизовать и научить к началу осени около 300 тысяч оккупантов, сообщил военный эксперт полковник ВСУ Петр Черник. По его словам, враг начал серьезные наступательные операции в Харьковской области, развернув там группировку "Север". Однако быстро нарастить эту группировку захватчикам не удастся из-за рекордных потерь на поле боя.

Мобилизаиця в России

По словам Черника, в мае Силы обороны достигли абсолютного рекорда по уничтожению противника в живой силе: почти 39 тысяч уничтоженных россиян. Предыдущий рекорд был в декабре, когда ВСУ ликвидировали около 29 тысяч. То есть речь идет о значительном результате, и сейчас московские элиты не готовы к всеобъемлющей мобилизации, потому что это означало бы признать, что "специальная военная операция" потерпела неудачу. Как считает эксперт, между элитами могут возникнуть серьезные конфликты, как это произошло с Пригожиным и Путиным.

Черник считает, что столь эффективные боевые действия будут продолжаться на протяжении всего лета, и изменения возможны только тогда, когда вражеская армия сможет нарастить около 300 тысяч военных к началу осени. В таком случае Украину ждет очень серьезный вызов.

В настоящее время, подчеркивает эксперт, группировка "Север" укомплектована около 400 танками, одной тысячей ствольной артиллерии и до 1,5 тысячи бронетранспортеров, что составляет 50-60%. У русских еще много старого советского оборудования на складах, но обеспечить их новой техникой они не смогут. Если к осени они достигнут хотя бы 70-80% укомплектования техникой и личным составом, это будет для них большим успехом, добавил Черник.

Кроме того, российский диктатор не отказывается от идеи прийти к административным границам Донецкой области. Для этого РФ должен накопить минимум 100-тысячный резерв, чтобы прорваться на 30-40 километров в глубину региона. Однако пока такая подготовка не фиксируется, добавил Черник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда ВСУ смогут изменить ситуацию на фронте.



