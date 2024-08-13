О чем лжет Кремль: главные фейки и манипуляции о боях в Курской области

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) провел мониторинг инфопространства по различным манипуляциям, фейкам, ИПСО, которые создает и распространяет российская пропаганда по ситуации в Курской области. Таким образом, россияне пытаются дискредитировать украинских военных.



Россия распространяет фейки о боях в Курской области. Фото из открытых источников

Через неделю после прорыва границы и боев в Курской области Россия начала массово распространять дезинформацию, чтобы обвинить украинских военных в военных преступлениях против мирного населения. Центр противодействия дезинформации подготовил подборку из пяти новых фейков, которыми чаще всего манипулируют россияне.

- "Расстрелянная беременная женщина" . Уже в течение недели роспропагандисты развивают тему о якобы убитой украинскими военными беременной женщине, единственным доказательством чего является лишь рассказ человека, представившегося мужчиной погибшей.

. Уже в течение недели роспропагандисты развивают тему о якобы убитой украинскими военными беременной женщине, единственным доказательством чего является лишь рассказ человека, представившегося мужчиной погибшей. - "Массовые убийства гражданских во время эвакуации" . В рамках продвижения этой темы ходят видео уничтоженных якобы украинскими военными гражданских авто и "рассказы выживших".

- "Черные трансплантологи из Украины" . Тема о "похищении органов", которую так любят пропагандисты, вместе с боевыми действиями "переместилась" ближе к территории России. Теперь вражеские ресурсы пугают "черными трансплантологами" в Сумской области.

. Тема о "похищении органов", которую так любят пропагандисты, вместе с боевыми действиями "переместилась" ближе к территории России. Теперь вражеские ресурсы пугают "черными трансплантологами" в Сумской области. - "Иностранные наемники в ВСУ" . Распространяются фото паспортов иностранных государств, якобы обнаружившихся в пленных военных украинской армии.

. Распространяются фото паспортов иностранных государств, якобы обнаружившихся в пленных военных украинской армии. - "Украинские диверсанты-газовики из Суджи". Тиражируется "инсайд" о якобы двух украинцах, работавших на объекте "Газпрома" в Судже и эвакуированных украинскими военными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ разоблачили планы Кремля и выяснили, что российские спецслужбы готовят в Курской области.

Также "Комментарии" писали о заявлении спикера МИД Украины, который считает, что Кремль обеспокоен действиями Украины на территории России без нарушений гуманитарного права, поэтому хочет совершить провокации или сфабриковать инциденты в Курской области.