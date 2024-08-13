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О чем лжет Кремль: главные фейки и манипуляции о боях в Курской области

Центр противодействия дезинформации собрал пять российских фейков о ситуации в Курской области.

сегодня, 15:15
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Автор:
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Slava Kot

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) провел мониторинг инфопространства по различным манипуляциям, фейкам, ИПСО, которые создает и распространяет российская пропаганда по ситуации в Курской области. Таким образом, россияне пытаются дискредитировать украинских военных.

О чем лжет Кремль: главные фейки и манипуляции о боях в Курской области

Россия распространяет фейки о боях в Курской области. Фото из открытых источников

Через неделю после прорыва границы и боев в Курской области Россия начала массово распространять дезинформацию, чтобы обвинить украинских военных в военных преступлениях против мирного населения. Центр противодействия дезинформации подготовил подборку из пяти новых фейков, которыми чаще всего манипулируют россияне.

  • - "Расстрелянная беременная женщина". Уже в течение недели роспропагандисты развивают тему о якобы убитой украинскими военными беременной женщине, единственным доказательством чего является лишь рассказ человека, представившегося мужчиной погибшей.
  • - "Массовые убийства гражданских во время эвакуации". В рамках продвижения этой темы ходят видео уничтоженных якобы украинскими военными гражданских авто и "рассказы выживших".
  • - "Черные трансплантологи из Украины". Тема о "похищении органов", которую так любят пропагандисты, вместе с боевыми действиями "переместилась" ближе к территории России. Теперь вражеские ресурсы пугают "черными трансплантологами" в Сумской области.
  • - "Иностранные наемники в ВСУ". Распространяются фото паспортов иностранных государств, якобы обнаружившихся в пленных военных украинской армии.
  • - "Украинские диверсанты-газовики из Суджи". Тиражируется "инсайд" о якобы двух украинцах, работавших на объекте "Газпрома" в Судже и эвакуированных украинскими военными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ разоблачили планы Кремля и выяснили, что российские спецслужбы готовят в Курской области.

Также "Комментарии" писали о заявлении спикера МИД Украины, который считает, что Кремль обеспокоен действиями Украины на территории России без нарушений гуманитарного права, поэтому хочет совершить провокации или сфабриковать инциденты в Курской области.



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