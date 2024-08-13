О чем лжет Кремль: главные фейки и манипуляции о боях в Курской области

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) провел мониторинг инфопространства по различным манипуляциям, фейкам, ИПСО, которые создает и распространяет российская пропаганда по ситуации в Курской области. Таким образом, россияне пытаются дискредитировать украинских военных.
Россия распространяет фейки о боях в Курской области. Фото из открытых источников
Через неделю после прорыва границы и боев в Курской области Россия начала массово распространять дезинформацию, чтобы обвинить украинских военных в военных преступлениях против мирного населения. Центр противодействия дезинформации подготовил подборку из пяти новых фейков, которыми чаще всего манипулируют россияне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ разоблачили планы Кремля и выяснили, что российские спецслужбы готовят в Курской области.
Также "Комментарии" писали о заявлении спикера МИД Украины, который считает, что Кремль обеспокоен действиями Украины на территории России без нарушений гуманитарного права, поэтому хочет совершить провокации или сфабриковать инциденты в Курской области.
Новости