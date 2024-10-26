О чем говорят темпы наступления РФ на Донбассе: какой город придется покинуть ВСУ

Россияне стараются не сбавлять темп, продолжать наступление на Донбассе. Следовательно, возникает угроза оккупации сразу для ряда городов в Донецкой области. О чем говорят темпы наступления врага на Донбассе? Действительно ли Силам обороны придется покинуть Селидово? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Враг продвигается

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона рассказал, что операция Сил обороны Украины по сдерживанию захватчиков проходит "нормально", поскольку темпы наступления захватчиков могли быть быстрее.

Эксперт прокомментировал, почему не наступает истощение российских войск, о котором раньше все говорили, и сейчас враг продвигается вперед на сутки не на 100 метров, а уже как минимум на 500.

"... Во-первых, мы должны говорить об истощенности наших подразделений на некоторых участках, потому что надо понимать: мы истощаем врага и украинская сдерживающая операция по активной обороне развивается действительно нормально, потому что темпы наступления врага могли быть значительно большими и уже бои должны быть за Покровск по расчетам российского командования", — отметил Мусиенко.

Эксперт отметил, что этого не происходит, потому что есть фактор города Селидово, сдерживающего врага.

"Принимается очень много мер для того, чтобы максимально подтормаживать продвижение", — сказал Мусиенко.

В то же время он назвал проблемы Сил обороны Украины.

"Не удается насытить плотность оборонительных порядков, потому что не хватает оружия в равном количестве, систем радиоэлектронной борьбы, которых нужно гораздо больше количества дронов. Враг сейчас применяет огромное количество (дронов), особенно на некоторых участках. И артиллерии для контрбатарейной борьбы", – сказал Александр Мусиенко.

У противника есть весомое преимущество

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что украинским защитникам с большой вероятностью придется покинуть Селидово. Вопрос состоит лишь в том, когда это произойдет, ведь важно не затягивать момент и учесть опыт Угледара. Ведь бои в городе невыгодны и приводят к очень большим потерям.

"Преимущество противника состоит в том, что нам придется оставить Селидово. Вопрос в том, в какой момент это сделать, поскольку бои в городе невыгодны. Соотношение потерь обычно составляет друг к другу, что является для нас неприемлемым", — заметил эксперт.

Згурец отметил, что в Селидово существует только одна линия поставок, которая работает под огнем, и нужно осознавать риски фланговых атак на нее.

"Считаю, что военные должны оценить риски и учесть опыт Угледара, чтобы не принимать решения в момент под давлением артиллерии противника", — подчеркнул эксперт.

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