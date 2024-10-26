О чем говорят темпы наступления РФ на Донбассе: какой город придется покинуть ВСУ

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Кравцев Сергей
Россияне стараются не сбавлять темп, продолжать наступление на Донбассе. Следовательно, возникает угроза оккупации сразу для ряда городов в Донецкой области. О чем говорят темпы наступления врага на Донбассе? Действительно ли Силам обороны придется покинуть Селидово? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона рассказал, что операция Сил обороны Украины по сдерживанию захватчиков проходит "нормально", поскольку темпы наступления захватчиков могли быть быстрее.
Эксперт прокомментировал, почему не наступает истощение российских войск, о котором раньше все говорили, и сейчас враг продвигается вперед на сутки не на 100 метров, а уже как минимум на 500.
Эксперт отметил, что этого не происходит, потому что есть фактор города Селидово, сдерживающего врага.
В то же время он назвал проблемы Сил обороны Украины.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что украинским защитникам с большой вероятностью придется покинуть Селидово. Вопрос состоит лишь в том, когда это произойдет, ведь важно не затягивать момент и учесть опыт Угледара. Ведь бои в городе невыгодны и приводят к очень большим потерям.
Згурец отметил, что в Селидово существует только одна линия поставок, которая работает под огнем, и нужно осознавать риски фланговых атак на нее.
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