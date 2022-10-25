О чем говорит обращение Зеленского к Израилю – почему несмотря ни на что Иран продолжает помогать РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о всё большей вовлеченности Ирана на стороне России в войне против нашей страны. Речь идет о поставках беспилотников, ракет, инструкторов, амуниции. Президент Украины Владимир Зеленский призвал на этом фоне Израиль определиться, с кем он? И предоставить, наконец, нам военную помощь. Иран, меж тем, уверяет, что не останется в стороне, если выяснится, что Россия использует в войне с Украиной беспилотники иранского производства. О чем говорят все эти заявления? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Иран поддерживает Россию в войне против Украины. Фото: из открытых источников

Израилю глупо надеяться на некие гарантии безопасности от России

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев напоминает, что известные украинские евреи написал письмо израильским властям и народу. В той же тональности, что высказывался Зеленский.

"Это говорит о том, что украинские евреи, вообще люди в Украине поняли, к чему всё идет, что выстраивается сотрудничество двух террористических режимов – иранского и российского. Один из них уже официально признан террористическим, признание таковым второго – вопрос времени. Но их сближение – угроза для всех цивилизованных государств. Идея фикс России – уничтожить Украину. Идея фикс Ирана – уничтожить Израиль. И тут сама судьба подталкивает цивилизованный мир к сотрудничеству, к защите. Потому что враг общий", – поясняет эксперт.

Но враг делает вид, что он ни при чём. Иранцы врут, что это не их ракеты, не их дроны, не их инструктора.

"По примеру Москвы, Тегеран обходятся с цивилизованным миром, как с дураками. А тот позволяет делать из себя дурака. Но пора уже понять, что безопасность Израиля не увеличивается от того, что он не предпринимает ничего в отношении ирано-российской дружбы против Украины. Если дать этим режимам снюхваться, развивать дальше, следующим будет – Израиль", – прогнозирует Айдер Муждабаев.

По его словам, четко сформировалась ось зла из трех государств: Китай-Иран-Россия.

"Не упоминаю Северную Корею лишь потому, что это, по сути, пасынок Китая. И если Путину дать даже не победить, но – остаться безнаказанным за всё, что он сотворил в Украине, то следующие цели понятны. Китай нападет на Тайвань, а Иран – на Израиль. У каждой из этих трех стран оси зла есть своя геноцидная идея – покорить, подмять под себя или уничтожить определенную страну, – подчеркивает эксперт. – И понятно, что цивилизованным государствам надо срочно объединяться. Обмениваться оружием, разведданными и так далее. Иначе всё это вскоре перерастет в Третью мировую".

Айдер Муждабаев уверен – то, что Израиль делает вид, будто ничего не происходит, ударит по нему самому.

"При этом я понимаю проблему израильской политики. Там огромное количество иммигрантов из бывшего СССР, из РФ, который тупо "топят" за Путина. И к ним прислушиваются. Но современные политики должны мыслить стратегически, не годы вперед. И, исходя из такого видения, Израиль обязан помогать Украине бороться с российской, а теперь еще и с иранской агрессией. Открыто вставать на сторону Украины. В том числе поставками вооружений, включая ПВО. А надеяться на некие гарантии безопасности от России – глупо. Даже если она их давала, то никогда не выполняла. Не говоря уж о гарантиях безопасности от Ирана, который мечтает, чтобы на земле ни одного еврея не существовало", – акцентирует эксперт.

Час "Х" настал, считает он. Остаться в стороне, делать вид, что у каждой страны – свои проблемы, это самоубийственно для демократического мира.

"И правильно Зеленский, украинские евреи, обращают внимание на то, что угроза – общая. Ну, а если цивилизованные государства этого не поймут, значит, мир заслужил Третью мировую", – констатирует Айдер Муждабаев.

Израиль, хотя и является оппонентом Ирана, вряд ли пойдет на резкие шаги

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко акцентирует, что Иран тщательно скрывает факт передачи беспилотников РФ. Он опасается дополнительного санкционного давления и хочет сохранения возможности ядерной сделки со США.

"В этом ракурсе сообщать о передаче беспилотников иже с ними публично было бы глупостью", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает он, Израиль, хотя и является оппонентом Ирана, вовлечение которого в войну в Украине подталкивает к решительному ответу, вряд ли пойдет на резкие шаги.

"Израиль по-прежнему не поставляет Украине наступательные вооружения, что во многом может быть объяснено связями с РФ ощутимой части израильских элит, а также нежеланием вступать в прямую конфронтацию с Россией (что может закончиться дополнительным усилением Ирана в пику Израилю). Так что в первую очередь нам нужно ждать поставок западных ПВО, которые смогут усилить оборону неба", – отмечает Ярослав Божко.

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