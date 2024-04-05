NYT указало на основную проблему ВСУ на фоне подготовки России к большому наступлению

По информации The New York Times, в связи с проблемами американской военной помощи, Вооруженные силы Украины вынуждены рационализировать использование каждого боеприпаса для артиллерии и минометов.

Война в Украине

В материале издания отмечается, что дефицит снарядов в Украине особенно ощутим в контексте строительства линий обороны, поскольку Киев вынужден удерживать фронт и не допустить российских военных к позициям, где оборонные средства еще не установлены.

По данным журналистов, Россия имеет преимущество в количестве боеприпасов в течение всей войны и соотношение выделенных снарядов составляет примерно 5:1 в пользу РФ.

NYT также отмечает, что ситуация усугубляет то, что Россия готовится к новому наступлению и уже имеет достаточное количество боеприпасов для его проведения. Однако все это может измениться, если США все же выделят новый пакет помощи Украине, поскольку Вашингтон был основным поставщиком боеприпасов.

Издание также отмечает инициативу со стороны Чехии, которая хотя и не предоставила Киеву снаряды полностью, но уже частично упростила ситуацию. Благодаря этой инициативе ВСУ могут позволить себе использовать больше снарядов из собственных запасов, учитывая, что Украина получит боеприпасы в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия готовится к новому большому наступлению на Украину. По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, кафиры могут пойти в новое наступление в конце мая или начале июня. По его словам, под особой угрозой оказался Харьков. Ермак отметил, что Украине очень нужна помощь от США. Он выразил надежду, что Конгресс все же сможет принять решение о выделении 60 млрд долларов для Украины уже в апреле.