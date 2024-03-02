Западные журналисты считают, что на самом деле причиной потери территорий после захвата Авдеевки является не только отсутствие помощи от союзников, но и в первую очередь отсутствие хорошо подготовленных оборонных рубежей.

Оборонные рубежи

Как подчеркивает издание со ссылкой на снимки, сделанные компанией Planet Labs, западнее Авдеевки украинская оборона состоит из примитивных земляных укреплений. Эти укрепления часто сообщаются лишь траншеей для пехотных войск. Вместе с тем, у них нет дополнительных укреплений, которые смогли бы сдержать танки окупантов и таким образом защитить основные дороги.

При этом издание напоминает, что после оккупации Авдеевки подчеркивалось, что украинские военные отошли на хорошо подготовленные оборонные рубежи. Однако эта информация не совсем соответствует действительности, ведь буквально через неделю враг сумел захватить еще три села и претендует на захват других территорий.

Как сообщают журналисты, после такого провала, официальные представители Соединенных Штатов в частных разговорах начали говорить о том, что Украина недостаточным образом укрепила свои оборонные позиции и теперь может столкнуться с последствиями этого.

При этом американские журналисты отмечают, что у россиян дело с оборонительными рубежами кардинально отличается. Там построили несколько кольцевых укреплений, состоящих из широкой траншеи, чтобы остановить танки, цементные заграждения и траншеи для пехоты.

Американские военные предполагают, что Украина не уделила в прошлом году достаточного внимания строительству оборонных укреплений, поскольку была слишком сосредоточена на своем контрнаступлении.

Как отметил военный эксперт Сергей Грабский, строительство оборонительных рубежей никого не волновало, тем более что это дорогое удовольствие, а у Украины недостаточно финансовых ресурсов.

Вместе с тем, как отметил аналитик Black Bird Group Паси Паройнен, на Авдеевском направлении готовятся новые оборонные позиции. Однако, по его словам, они пока не являются так называемой грозной линией обороны, особенно если сравнивать с тем, как укрепились россияне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военным удалось приостановить активное продвижение россиян на авдеевском направлении.



