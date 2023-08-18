NYT: Потери на войне в Украине достигли полмиллиона человек

Общие военные потери в ходе войны в Украине составляют около полумиллиона человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США. Об этом сообщают "Комментарии".

И Украина, и Россия официально не оглашают цифры своих потерь

В это число входят убитые и раненые российские и украинские военные, без учета жертв среди мирного населения. При этом потери российских военных в администрации США оценивают в примерно 120 тысяч погибших и около 170 тысяч раненых.

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Как пишет американское издание, ВСУ лишились до 70 тысяч убитыми и до 120 тысяч ранеными. При этом издание подчеркивает, что это — оценки, а не подтвержденные данные.

Россия и Украина почти не сообщают о собственных потерях и утверждают, что потери противника в разы больше.

Так, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 августа, в ходе широкомасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировано 256 тысяч российских оккупантов.

В свою очередь, противник сообщает о значительных потерях ВСУ. Так, союзник Путина Лукашенко заявил, что украинские потери в ходе контрнаступления по отношению к российским составляют 1:8, а в точных цифрах — 45 тысяч погибших и раненных.

К слову, главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин уже после июньского мятежа заявил, что потерял в боях за Бахмут убитыми 22 тысячи человек, и 40 тысяч раненными.

Президент Украины Владимир Зеленский, недавно посещая хирургическое отделение в Запорожье, отметил, что ежедневно через него проходит до 200 раненных с Таврического направления.

Тем временем, Арестович поделился прогнозом о ходе наступления ВСУ: "Мы их сожрем".







